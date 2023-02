A impactante atuação de Rihanna no Super Bowl, onde revelou estar grávida pela segunda vez, levou Helena Coelho a recordar o dia em que esteve numa festa com a cantora internacional.

A influencer e maquilhadora portuguesa recebeu um convite da marca de maquilhagem de Rihanna, a Fenty Beauty, para ir ao Dubai viver uma experiência única.

"Hoje lembrei-me deste dia! Estava no Dubai a convite da marca da Rihanna - Fenty - e tivemos uma masterclass de makeup com ela e os maquilhadores dela e uma festa no Burf Khalifa com ela a seguir! Enquanto escrevia o parágrafo acima, nem eu acredito que isto aconteceu", brincou esta segunda-feira, 13 de fevereiro, ao lembrar o encontro.



© Reprodução Instagram/ Helena Coelho

O encontro de Helena Coelho com Rihanna, em 2018, ficou na época registado em foto e ainda está disponível no Instagram. Ora veja: