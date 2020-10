O programa 'VivaVida' conta no próximo sábado, dia 17, com uma convidada muito especial. De acordo com o teaser que promove o programa, os apresentadores Helena Coelho e Ruben Rua vão receber em estúdio e entrevistar Cristina Ferreira.

No formato, que vai para o ar todos os sábados entre as 15h e as 16h, marcará ainda presença o ator Rodrigo Paganelli.

Importa lembrar que 'VivaVida' foi uma das grandes apostas de Cristina desde que esta se mudou para a TVI e foi também a nova diretora de Ficção e Entretenimento a escolher os apresentadores do formato.

