Helena Coelho no dia 10 de abril e foi no momento do parto que ela e o namorado, Paulo Teixeira, ficaram a saber que estavam à espera de uma menina.

O sexo e o rosto da bebé foram partilhados com os fãs logo após o parto, mas o nome da bebé continua por revelar.

Questionada pelos fãs, Helena explicou: "Estávamos a decidir o nome! Lembrem-se que ainda nem sabíamos se era menino ou menina, então andávamos confusos eheh. Hoje a ver se vos contamos", disse, deixando no ar a possibilidade de o nome ser revelado esta quarta-feira.

