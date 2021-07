Maria João Abreu morreu há precisamente dois meses, no dia 13 de maio, aos 57 anos. Um dia marcante que levou Heitor Lourenço a recordar a colega e amiga.

"Querida João, olha bem esta recordação! Aparece-me quando fazem precisamente dois meses desde que iniciaste a tua nova viagem. Não há um só dia em que não recorde tantas partilhas que tivemos", começou por escrever na sua página de Instagram, esta terça-feira, 13 de julho.

"Sabes o que gostava? Que os nossos ciclos de vida nos venham a juntar outra vez e que assim continuemos com as conversas sobre ser-se humano, um tema que praticavas tão bem. E que nos continuemos a rir! Muito! O que cantámos e que esta foto recorda chama-se 'We’ve got tonight [temos a noite de hoje]', mas contigo chamar-se-á sempre 'we’ve got our lives [temos as nossas vidas]'", completou.

