Será que Heidi Klum está grávida? Esta foi a questão feita por vários seguidores da modelo depois de uma fotografia que esta partilhou nas redes sociais onde surge ao lado do marido, Tom Kaulitz.

Na imagem, juntamente com o cunhado, o casal exibe as suas barrigas, afirmando na legenda da publicação: "O jantar estava bom".

Apesar das várias perguntas, Heidi, de 46 anos, não confirmou, nem desmentiu os rumores.

Recorde-se que a anterior modelo já tem quatro filhos: Leni, de 15 anos, da relação anterior com Flavio Briatore, assim como Henry, de 14, Johan, de 13, e Lou, de dez, do casamento com o cantor Seal.

Leia Também: O resultado chegou: Heidi Klum não está infetada com Covid-19