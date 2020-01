Sandra Celas está de parabéns! Hoje, a atriz completa 45 anos de vida, data que o Fama ao Minuto assinala com uma entrevista à artista onde esta reflete sobre as experiências por que tem passado e as lições que aprendeu. Sandra também nos falou do seu novo projeto relacionado com uma formação ligada à expressão dramática e ainda do seu desejo de regressar à televisão em breve.

Como é que se define enquanto mulher?

Acho que sou uma mulher que assume a sua feminilidade cada vez mais, que acredita na igualdade de géneros, sou uma feminista, e as pessoas às vezes pensam que ser feminista é ser anti-homens, não é. É uma mulher que luta pela igualdade de géneros que é uma coisa que ainda não há no planeta e que causa muitos dos problemas que existem. Sou uma mulher independente. Sou mãe, sou filha e tento-me cumprir como ser humano.

Considera que ainda existem expectativas demasiado elevadas relativamente ao sexo feminino?

Sim, às vezes até as próprias mulheres têm expectativas muito elevadas. Expectativas e exigências que já não se coadunam com a realidade e a consciência que existe nos nossos tempos. Ainda se exige que façam tudo. Mas acho que a esse nível a mulher está muito evoluída, porque está consciente do seu caminho, cada vez mais livre, mais segura e menos complexada.

Se me perguntassem se gostaria de voltar aos meus 'vintes' ou 'trintas', diria não, não mesmo

E de que forma a Sandra percorreu esse caminho?

Acho que tem tudo a ver com o que se tem dentro. É uma programação. Hoje em dia sinto-me mais livre do que nunca. Se me perguntassem se gostaria de voltar aos meus 'vintes' ou 'trintas', diria não, não mesmo. Tudo o que eu sei hoje em dia, tudo o que já cumpri, tudo o que já vivi dá-me um ser muito mais pleno. Foi um caminho que fiz, sou muito grata. Algumas coisas olho com algum carinho mas estão lá no passado.

E como lidar com a passagem do tempo sobretudo estando ligada a uma profissão onde a imagem ainda é muito valorizada?

A beleza é muito menosprezada, mal vista e até faz algum medo às pessoas, como se a beleza na natureza não fosse das coisas que mais apreciamos. Quando há uma beleza no ser humano, seja homem, seja mulher, é para ser apreciada e celebrada. Levei muito tempo desde a minha adolescência até à minha fase adulta a assumir sem vergonha a minha beleza e a minha feminilidade. As pessoas têm de assumir o que são e ser aquilo que querem ser. Confrontei-me com isso na profissão, porque havia o preconceitos de: 'epá, ela é bonita, não pode ser boa atriz'. Levei um pouco com isso, mas agora acho que está diferente.

No outro dia estava num café e vi-me no ‘Inspetor Max’. Foi engraçado, senti um género de salto no coraçãoHá uma exigência e nós estamos cá para desmontá-la. Temos de estar em forma e não é só pela elegância. E mesmo a nível de imagem, eu cuido, tento é fazê-lo de uma maneira que esteja em consonância com a minha natureza. Mas também existe essa exigência porque nos confrontamos connosco no ecrã. Há artistas que quase nem se vêem ao espelho, mas acabam por se ver quando acendem a televisão. No outro dia estava num café e vi-me no ‘Inspetor Max’. Foi engraçado, senti um género de salto no coração.

O que é que diria à Sandra quanto estava na casa dos 20?

Faz tudo mais rápido, não demores tanto tempo!

Em que sentido?

Digo isto, mas na verdade nós não demoramos tempo nenhum, fazemos no momento certo e hoje em dia eu sei disso. Mas tinha receios que me impediram de avançar mais cedo para determinadas coisas.

Quais são os seus projetos atualmente?

Agora vou fazer um workshop no dia 8 de fevereiro utilizando a expressão dramática para o desenvolvimento pessoal. Chama-se 'A Arte do Ser' e vai ser num espaço na Avenida da Liberdade. Tem como objetivo trazer para as pessoas que não têm um à vontade com a expressão dramática aquilo que ela pode dar de auto-conhecimento.

Quando é que regressa à televisão?

Espero que para breve. Agora já estou com vontade de abraçar um projeto mais longo. Estou com vontade de fazer televisão, é um trabalho diferente. Aliás, foi nela que me estreei profissionalmente.

