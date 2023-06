Carolina Deslandes também quis juntar-se à lista de figuras públicas que assinalaram o Dia da Criança com registos 'do baú'.

A cantora publicou uma imagem da sua infância e aproveitou para refletir sobre o passado.

"Ah e feliz Dia da Criança de 91, que graças aos céus cresceu sem stories, sem Twitter e sem filtros. Jogámos à macaca e ao macaquinho do chinês, jogámos ao Super Mário e ao Mário Kart. Vimos o 'Big Show SIC' e tivemos um iô-iô, um diablo e um tamagoshi. Pintámos com canetas da Molin e bebemos leite com Ovomaltine. Havia menos de tudo e éramos muito mais felizes", escreveu Carolina.

