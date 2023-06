O Dia da Criança tem sempre um sabor especial para Carolina Deslandes. Nesta data um dos filhos, o pequeno Benjamim, também completa uma volta ao sol. Hoje, por isso, o menino celebra seis anos de vida, algo que foi destacado pela cantora através de uma bonita partilha que fez na sua página de Instagram.

"Um filho é uma luz que se acende no escuro

É um segredo que não é nosso mas que nos responde a tudo

É o fio invisível que se prende à nossa pele

Um filho é uma lupa para ver a vida

É descobrir o futuro a cada esquina com a curiosidade na ponta dos dedos e a ingenuidade na ponta do nariz

É lembrar que muito da vida se vive a sujar a roupa

Que as coisas têm de se sentir com as mãos

E que o amor é Deus

Deus não é uma figura

Deus é amar mais que a nós

É descentralizar a vida

É saber do amor o começo e não lhe adivinhar o fim

Deus és tu Benji.

E eu vivo há 6 anos comovida por existires filho.

Parabéns

Eu estou sempre aqui", escreveu.

Na publicação é possível ver um vídeo dos dois a brincarem.

Recorde-se que Deslandes é ainda mãe de Santiago e Guilherme, frutos do relacionamento anterior com Diogo Clemente.

