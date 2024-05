Fãs do 'Taskmaster', esta notícia é para vocês!

O formato de humor da RTP regressa à televisão já este sábado, ainda que seja para uma emissão especial que irá reunir alguns dos melhores momentos da quarta temporada.

Conquistada por Cândido Costa, a temporada em causa contou ainda com Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy no elenco principal, para além de se terem juntado outras caras conhecidas como convidados.

"Julgavam que se viam livres de nós assim, do pé para a mão? No próximo sábado à noite, abrimos esta lata de sortido rico e degustamos uma fina selecção dos melhores momentos da temporada quatro do 'Taskmaster'! Sim: é como um bonito e comovente álbum de memórias, para folhear com os olhos marejados - só que com gincanas italo-francesas, ruidosas pilhas de latas em queda e elásticos capazes de desfigurar o nobre trombil de pessoas extremamente charmosas da 'têvê' - entre outras coisas que não costumam fazer parte de bonitos e comoventes álbuns de memórias", fez notar inicialmente o apresentador Nuno Markl, numa partilha feita nas redes sociais.

"Juntai a família, visionai e recordai belas semanas das nossas vidas. 'Taskmaster: os Melhores Momentos'! Sábado à noite na RTP1", completou o comunicador. Ora veja:

