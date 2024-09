O produtor norte-americano, que se encontra detido, foi levado de urgência para o hospital "devido a várias condições médicas".

O produtor norte-americano Harvey Weinstein, que se encontra a cumprir uma pena de prisão de 23 anos por crimes de abuso sexual, foi submetido de urgência a uma cirurgia ao coração depois de sentir dores no peito.

Harvey Weinstein cumpre uma pena de 23 anos numa prisão de Nova Iorque, depois de ter sido condenado em 2020 por crimes de abuso sexual a uma assistente de produção de televisão e cinema, em 2006, e violação em terceiro grau a uma aspirante a atriz, em 2013.

Em maio, o Tribunal de Recurso de Nova Iorque anulou a condenação de Harvey Weinstein, ao concluir que o juiz do julgamento prejudicou o ex-magnata do cinema com decisões impróprias "flagrantes". O mesmo juiz justificou ainda a anulação da condenação com a anterior decisão de permitir que mulheres testemunhassem sobre alegações que não faziam parte do caso.

Ainda assim, Harvey Weinstein continuará preso, dado que as condenações de 2022 por crimes sexuais na Califórnia mantêm-se intactas.

