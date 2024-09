O produtor norte-americano Harvey Weinstein declarou-se inocente, esta quarta-feira, de novas acusações de crimes sexuais, durante uma audiência em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

As novas acusações foram anunciadas a semana passada, mas ainda não são conhecidos muitos detalhes.

As novas acusações surgiram dias depois de o produtor, de 72 anos, ser operado de urgência na sequência de dores no peito.

Também sobre a intervenção não são conhecidos muitos detalhes. Segundo os seus advogados, Weinstein tem sofrido de problemas médicos durante todo o seu tempo na prisão.

Harvey Weinstein cumpre uma pena de 23 anos numa prisão de Nova Iorque, depois de ter sido condenado em 2020 por crimes de abuso sexual a uma assistente de produção de televisão e cinema, em 2006, e violação em terceiro grau a uma aspirante a atriz, em 2013.

Em maio, o Tribunal de Recurso de Nova Iorque anulou a condenação de Harvey Weinstein, ao concluir que o juiz do julgamento prejudicou o ex-magnata do cinema com decisões impróprias "flagrantes". O mesmo juiz justificou ainda a anulação da condenação com a anterior decisão de permitir que mulheres testemunhassem sobre alegações que não faziam parte do caso.

Ainda assim, Harvey Weinstein continuará preso, dado que as condenações de 2022 por crimes sexuais na Califórnia mantêm-se intactas.

