A primeira parte da entrevista do 'Good Morning America' ao príncipe Harry foi emitida na manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, e nela falou-se da vida que o duque de Sussex tem com a família na Califórnia, nos Estados Unidos da América, para onde se mudaram em 2020.

Questionado pelo apresentador William Reeve se já se sente americano, Harry respondeu: "Se me sinto americano? Não... não sei como me sinto".

Reeve procurou saber depois se pedir a cidadania americana faz parte dos planos do príncipe. "Já pensei nisso, mas não faço ideia. A cidadania americana é um pensamento que já me passou pela cabeça, mas certamente não é algo que seja uma prioridade para mim neste momento", fez notar, dizendo ainda que é "maravilhoso" viver na América do Norte.

Ainda sobre a família, Harry foi questionado acerca dos dois filhos, Archie e Lillibet, ambos fruto do casamento que mantém com Meghan Markle. "Os miúdos estão muito bem. Estão a crescer muito depressa, como acontece com todas as crianças. Têm ambos um sentido de humor incrível. Fazem-nos rir e mantêm-nos com os pés assentes na terra todos os dias. Estou muito grato por ser pai", concluiu.

