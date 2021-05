Decorreu na noite desta terça-feira, dia 11, os BRIT Awards e Harry Styles arrecadou pela segunda vez o galardão, pela música 'Watermelon Sugar' - um prémio que conquista nove anos depois do primeiro, que ganhou juntamente com os integrantes da banda One Direction na altura.

Contudo, não foi apenas pelo talento que se destacou no evento. Sendo um ícone de estilo da sua geração, o artista conquistou todas as atenções na passadeira vermelha.

Foi com um fato da Gucci em tons de castanho, estilo anos 70, que a estrela musical arrasou. Sem descurar nos acessórios, Harry Styles apostou ainda numa carteira de mão com a alça em bamboo.

Veja em detalhe na galeria.

