Afinal, parece que o príncipe Harry não foi deixado de fora do jantar de família que decorreu em Balmorar no dia em que a rainha Isabel II morreu - a 8 de setembro.

De acordo com novas revelações, feitas pela imprensa britânica, Harry foi convidado a estar presente no encontro com o rei Carlos III e William mas recusou por estar profundamente zangado com a família.

O príncipe terá fico ofendido pelo facto de o pai não ter deixado que o príncipe levasse a mulher, Meghan Markle, ao Castelo de Balmoral.

Harry terá insistido para que a duquesa de Sussex o acompanhasse na viagem até à Escócia, após ter sido tornado público que Isabel II estaria gravemente doente, mas o rei Carlos III considerou que "não era apropriado".

"O Harry estava tão ocupado a tentar levar a Meghan para Balmoral que perdeu o voo", contou uma fonte citada pelo The Sun, justificando assim o facto de o duque de Sussex ter chegado mais tarde a Balmoral que os restantes elementos da realeza.

"O Harry ficou tão furioso que se recusou a jantar com o pai e o irmão", reforçou ainda a mesma fonte, dando conta de que, assim que conseguiu, o príncipe apanhou um voo e regressou a Londres.

Dias após este alegado desentendimento, Harry e Meghan Markle jantaram com a família real, na terça-feira, 13 de setembro, depois de a urna da rainha Isabel II ter chegado ao Palácio de Buckingham.

