Há novas informações sobre o dia, 8 de setembro, data em que foi anunciada a morte da rainha Isabel II. De acordo com o jornal The Sun, o príncipe Harry foi excluído de um jantar de família horas depois de anunciada a partida da avó.

Na noite em que o mundo ficou a saber que Isabel II tinha morrido, o novo rei Carlos III jantou em sua casa com a rainha consorte, Camilla, e o filho mais velho, William, mas deixou de parte o príncipe Harry.

Ao que tudo indica, a decisão de não convidar o filho mais novo de Carlos para a reunião de família prendeu-se com o facto de a casa real ter medo que Harry usasse os assuntos abordados no jantar no seu novo livro.

"Ele não é confiável. Como é que eles poderiam saber se ele não escreveria sobre isso?", disse uma fonte ao The Sun.

"Mesmo que não tenha tempo para atualizar o livro, ele poderia contar à Meghan e poderiam ser divulgadas informações privadas. Havia muito a falar, então era melhor contar apenas com a presença do rei, da rainha e do herdeiro ao trono", referiu ainda.

Harry jantou nesse dia no Castelo de Balmoral com os tios André, Ana e Eduardo.

