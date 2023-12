O príncipe Harry ganhou uma batalha judicial contra o Mirror Group Newspapers, conseguindo provar que a empresa conseguiu aceder ilegitimamente ao seu telemóvel.

Em causa estavam um grande número de artigos que diz terem sido obtidos através da recolha ilegal de informações. Ele recebeu cerca de 163 mil euros em danos.

A decisão foi tomada pelo juiz Fancourt, em Londres, na manhã desta sexta-feira, afirmando que 15 dos 33 artigos que estavam no centro da alegação de Harry publicados pelo Mirror Group Newspapers "foram o produto de acesso ao seu telemóvel ou aos telemóveis dos seus associados, ou o produto de outra recolha ilegal de informações".

No final, o advogado do duque de Sussex, David Sherbourne, leu uma declaração, que referia que "hoje é um grande dia para a verdade e também para a responsabilidade".

O príncipe não esteve no tribunal, mas acredita-se que tenha assistido, através de vídeo, à decisão do caso. Um porta-voz do Mirror Group Newspapers afirmou: “Acolhemos com satisfação o julgamento de hoje, que dá à empresa a clareza necessária para avançar em relação aos eventos que ocorreram há muitos anos. Onde aconteceram irregularidades históricas, pedimos desculpas sem reservas, assumimos total responsabilidade e pagamos a compensação apropriada.", refere o grupo.

Leia Também: Polémica de príncipe Harry com uma suástica retratada em 'The Crown'