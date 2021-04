O príncipe Harry pode estar a preparar-se para nas próximas horas viajar para o Reino Unido para acompanhar as cerimónias fúnebres do avô, o príncipe Filipe, que morreu esta sexta-feira.

A informação é avançada pelo Daily Mail, que através de uma fonte da realeza britânica chegou à conclusão de que Meghan Markle poderá não acompanhar o marido neste viagem.

"O Harry fará o possível para voltar ao Reino Unido e estar com sua família. Ele não vai querer nada mais do que estar lá para a sua família, e particularmente para a sua avó, durante este período terrível", começa por referir a fonte.

Quanto a Meghan Markle, que se encontra grávida do segundo rebento do casal, uma menina: "A Meghan está grávida, então ela precisará de seguir os conselhos dos seus médicos sobre se é ou não seguro para ela viajar, mas eu acho que o Harry definitivamente irá", completa.

Outro dos motivos que poderá levar Meghan Markle, que deverá dar à luz no verão, a ficar nos Estados Unidos da América, onde vive o casal atualmente, são as declarações polémicas sobre a família real feitas pela duquesa durante a entrevista a Oprah Winfrey. Esta entrevista, recorde-se, foi para o ar quando o príncipe Filipe estava ainda internado no hospital.

