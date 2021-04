O príncipe Harry terá escrito uma carta "profundamente pessoal" ao pai, o príncipe Carlos, antes do funeral do príncipe Filipe.

O duque de Sussex regressou ao Reino Unido para a despedida do avô, que aconteceu no passado sábado, dia 17 de abril, um ano depois de ter saído do país juntamente com a mulher, Meghan Markle, na sequência do seu afastamento da realeza britânica.

Na carta em questão, revela o Daily Mirror, o príncipe de 37 anos explica em pormenor as razões que o levaram a sair, prometendo "respeitar a instituição".

"Para se dizer a verdade, o Harry não sabia o que esperar quando voltou a casa (...) ele escreveu uma carta profundamente pessoal ao pai para tentar esclarecer as coisas, mas ainda há muito tensão e as coisas não estão a correr da maneira que ele esperava", informou uma fonte.

"Há uma espécie de acordo entre toda a gente de não se falar, tendo-se concentrado apenas em apoiar a rainha no funeral do príncipe Filipe", acrescentou, referindo que o lugar e a ocasião não eram os mais apropriados para se resolver a situação.

Também esta semana foi noticiado que após as cerimónias fúnebres, William e Harry estiveram a conversar durante duas horas ao lado do pai, embora nenhum dos temas que dividem os irmãos tenham sido abordados.

