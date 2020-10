O príncipe Harry enviou um aviso legal ao Mail on Sunday (cujos editores Meghan Markle também está a processar) devido a um artigo recente que refere que este não tem estado em contacto com os oficiais da marinha, depois de ter abdicado do título de Capitão General em março.

Harry perdeu o título honorário, que ganhou em 2017, após se afastar da família real britânica.

Os advogados do príncipe consideram o artigo "falso e difamatório", tal como evidencia a Vanity Fairs.

"Dizer que ele não tem estado em contacto com os oficiais da Marinha não é a verdade. Ele teve várias conversas com os seus antigos colegas durante o confinamento e contacta regularmente com muitos militares de forma privada e pessoal", afirmou uma fonte.

Um amigo de Harry assegurou ainda que apesar de ter desistido dos seus títulos militares, Harry nunca deixou de se preocupar com esta área, muito pelo contrário.

