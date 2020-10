Mais revelações sobre os problemas que marcavam os bastidores da família real britânica. Robert Lacey, autor do novo livro 'Battle of Brothers', revelou que o príncipe Harry não era tão bem tratado como William, uma vez que não era sucessor direto ao trono.

Apesar de na infância pouco se ter notado esta diferença, a verdade é que a mesma começou a sobressair quando os irmãos se tornaram mais velhos.

Em declarações ao podcast 'Pod Save the Queen', Lacey afirma que enquanto William era considerado como "herdeiro", Harry era apenas um elemento "sobressalente".

"Diria que o William tenha sido tratado mais generosamente que o Harry, mas esse sempre foi o destino do substituto", notou. "O Harry seguiu, tristemente, a tradição da princesa Margarida ou do príncipe André como número dois no sistema", defendeu.

"Quando nascem e são crianças, o substituto está sempre próximo do centro das coisas e do seu destino, ao longo da vida, começa a ser colocado de lado. Em termos técnicos, claro que estão atrás na linha de sucessão", completou.

