Esta semana, Harry e Meghan Markle celebraram o seu aniversário de casamento. Mesmo estando em quarentena em Los Angeles, Estados Unidos, o casal juntou os amigos e familiares mais próximos através de videochamadas, momento que incluiu, conforme foi revelado, comida mexicana e muita animação.

Foi nesta ocasião que Harry mostrou o seu lado mais romântico oferecendo um enorme bouquet de rosas vermelhas e ainda um anel a Meghan.

Mas no que diz respeito ao romantismo, a duquesa também não fica atrás. Uma fonte revelou à revista People que no ano passado, a propósito do aniversário de Harry, Meghan recriou um lugar muito especial no Botswana, onde os dois passaram bons momentos a dois e no qual o seu amor cresceu.

Para isso, a duquesa de Sussex apenas usou a sua imaginação e recriou o sítio dentro da medida do possível no jardim da casa onde vivia na altura.

"A Meghan quis trazer até ele aquele lugar feliz, por isso arranjou uma tenda, sacos-cama, fez o jantar e recreou o Botswana onde se apaixonaram", notou uma fonte à publicação.

A viagem ao Botswana, a título de curiosidade, aconteceu em 2017, um ano depois de Harry e Meghan terem começado a namorar.

