O príncipe Harry e Meghan Markle já chegaram ao Reino Unido na companhia dos dois filhos de ambos, Archie e Lilibet Diana, para participarem nas comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

O casal irá assistir aos eventos que decorrem no dia de hoje, quinta-feira, 2 de junho, mas nunca ao lado da avó de Harry.

No mês de maio a rainha anunciou que apenas membros que trabalham na família real poderiam este ano aparecer na varanda do Palácio de Buckingham. Assim sendo, Harry e Meghan não estarão com Isabel II a assistir ao Trooping the Color... Mas estarão presentes.

O casal assistirá, por exemplo, ao Horse Guards no Major General's Office, com vista para o pátio do desfile, juntamente com outros netos da rainha que não participam na parada com as suas carruagens e que também não estarão na varanda do palácio.

Leia Também: Harry e Meghan Markle aterram em Londres na companhia dos filhos