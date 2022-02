Desde que decidiram ir viver para a Califórnia, nos Estados Unidos, que as tensões entre o príncipe Harry, Meghan Markle e a família real britânica aumentaram.

Foram várias as polémicas que marcaram a monarquia, com destaque para a alegada zanga que terá havido entre os irmãos Harry e William, sobretudo após a entrevista do duque de Sussex a Oprah Winfrey.

Mas, segundo a imprensa internacional, aos poucos os problemas vão-se resolvendo. Algo essencial que aconteça por esta altura, sobretudo porque em junho será celebrado o Jubileu de Platina da rainha Isabel II, onde se espera que toda a família esteja presente.

"Tem sido um ano de crise para a família real com tudo o que se tem passado com o príncipe André", revelou a especialista em realeza à revista Closer. "E não podia ser num pior momento. Sei que a rainha está mesmo empenhada em gerar uma frente unida para celebrar a família real este ano, para o Jubileu. Mas tem sido difícil com tudo o que se tem passado", sublinhou.

Neste âmbito, a intervenção de Kate Middleton será fundamental: "Os comentários do Harry e da Meghan magoaram profundamente o William, e o William pode guardar rancor e ser emocional", disse Nicholl. "Enquanto a Kate também ficou magoada, ela sempre foi uma pacificadora. Valoriza a família e tem estado muito próxima do Harry ao longo dos anos", sublinha.

"Sem dúvida que haverá conversas estranhas, briefings e discussões sobre como lidar com o regresso do Harry e da Meghan. Quem sabe se eles terão um papel no Jubileu? As tensões são grandes, mas a Kate fará o que puder para curar a feridas. Eu sei que este ano a Kate e o William - e o Harry e a Meghan também - vão querer facilitar as coisas ao máximo à rainha", completou.

