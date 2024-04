A aventura televisiva dos duques de Sussex já deu muito o que falar. Tudo começou quando deram uma entrevista a Oprah Winfrey, onde revelaram muitos dos problemas que sentiam que existem na família real britânica.

Depois dessa polémica conversa, que aconteceu em março de 2021, assinaram contrato com a Netflix para gravar um documentário em que voltaram a falar sobre o tema, um acordo que agora vão ampliar com dois novos projetos.

O primeiro deles será protagonizado por Meghan, que irá 'explorar os prazeres da vida', segundo foi descrito. Entre os temas abordados estão culinária, jardinagem, diversão e amizade. Antes de conhecer Harry, a duquesa já escrevia sobre essas questões no seu blog, 'The Tig', uma faceta que pretende também reviver com este novo programa e com um novo site, denominado 'American Riviera Orchard'.

Harry será o protagonista do segundo projeto, espaço onde falará sobre polo profissional, um hobby que partilha com vários membros da família real e que lhe foi incutido desde muito jovem.

Leia Também: Quando é que a princesa Lilibet vai usar tiara pela primeira vez?