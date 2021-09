Será que o príncipe Harry e Meghan Markle serão convidados para passar o Natal com a família real inglesa? A dúvida, segundo o jornal britânico The Sun, impera no palácio devido às inúmeras polémicas em que os duques de Sussex estiveram envolvidos nos últimos meses.

Note-se que no ano passado, Harry e Meghan estiveram impossibilitados de celebrar por causa da pandemia e no ano anterior, em 2019, passaram o Natal no Canadá, com a família de Meghan.

Esta será uma difícil decisão a ser tomada pela rainha. Neste âmbito importa igualmente notar que os duques planeiam ir ao Reino Unido antes mesmo das festividades de final de ano, com o objetivo de apresentarem pessoalmente a filha mais nova, Lilibet Diana, a Isabel II.

