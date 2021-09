Meses depois de terem dado a polémica entrevista a Oprah Winfrey, desvendando alguns dos dramas que viveram no seio da família real britânica, o príncipe Harry e Meghan Markle querem, alegadamente, encontrar-se com a rainha Isabel II.

Segundo uma fonte revelou ao jornal The Sun, o casal pediu para se reunir com a monarca na esperança de juntos planearem o batizado da sua filha mais nova, Lilibet Diana. No entanto, este pedido deixou a equipa do palácio de 'boca aberta'.

"O Harry e a Meghan fizeram esta oferta, mas muitas pessoas ficaram em choque pelo desplante. Eles até podem mesmo querer ver a rainha, mas é de espantar, tendo em conta o que a fizeram passar neste ano", notou a fonte.

O palácio ainda não respondeu ao pedido dos duques de Sussex, mas a fonte nota que a rainha "ainda quer ver Harry e adoraria ver a bebé Lilibet e o irmão, Archie".

