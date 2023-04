É oficial. O rei Carlos III apenas permitiu que membros seniores da realeza, que trabalham a tempo inteiro para a 'Firma', subissem à varanda do Palácio de Buckingham no dia da sua coroação, avançam fontes do Mirror.

Assim sendo, e uma vez que deixaram de pertencer a este grupo, Harry e Meghan ficarão de fora, apesar de, alegadamente, esta ter sido uma das suas exigências para comparecerem no evento.

É revelado que apenas 15 pessoas serão vistas na varanda. Entre elas estará o príncipe William, a princesa Kate Middleton e os filhos - George, Charlotte e Louis.

