Há menos de um mês, Harry e Meghan Markle mudaram-se do Canadá para os Estados Unidos, mais precisamente, Los Angeles, local onde se encontram a viver na atualidade. Ora, mesmo longe do Reino Unido, os duques de Sussex continuam a ser perseguidos pelos paparazzi, motivo pelo qual tomam todas as medidas ao seu alcance para impedir a aproximação dos fotógrafos.

Conforme nota a imprensa internacional, o casal ainda não encontrou uma residência permanente, pelo que decidiram arrendar uma.

Trata-se de uma habitação que inclui piscina, belos jardins e até mesmo um ginásio.

"Eles têm tentado levar uma vida o mais confortável possível na casa arrendada, e encontraram um condomínio ótimo longe dos olhares mais indiscretos... é acessível através de duas entradas vigiadas e orgulha-se de ser 'à prova de paparazzi'. A maioria das casas são enormes e muitas celebridades vivem perto, incluindo Elton John", afirmou uma fonte ao jornal britânico The Sun.

Recorde-se que o casal também foi notícia depois de ter enviado uma carta a quatro tabloides britânicos na qual os informava que cortavam as relações com eles.

