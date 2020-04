Harry e Meghan Markle cortaram todos os tipos de ligações com quatro tabloides britânicos, adianta a revista People, com base numa carta escrita pelos duques de Sussex.

O casal, que se mudou para Los Angeles, Estados Unidos, recentemente, afirmou que não está de acordo com a forma como estes meios, nomeadamente, o The Sun, The Daily Mail, The Mirror e o The Express - trabalham, referindo que têm prejudicado a vida de muitas pessoas.

Assim, as novas medidas adotadas por Harry e Meghan implicam que não comuniquem ou respondam a qualquer tipo de pergunta ou interação vindas destas publicações.

Na carta faz-se ainda saber que a medida não é extensível a todos os meios de comunicação.

"Não se trata de silenciar a opinião pública ou de censurar o trabalho jornalístico. Os média têm todo o direito de reportar ou ter uma opinião dos duques de Sussex, boa ou má. Mas não poderá ser baseada numa mentira. Também querem deixar isto claro: esta não é de nenhuma forma uma política para todos os média", lê-se na referida carta.

A notícia chega depois de ter sido anunciado que a primeira audiência em tribunal de Meghan contra os paparazzi irá decorrer esta semana, através de meios virtuais. A mulher do príncipe estará frente-a-frente com a Associated Newspapers, responsável pelo Mail on Sunday.

