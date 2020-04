Nos Estados Unidos e a cumprir a quarentena como tem sido recomendado aos cidadãos, Harry e Meghan Markle abriram uma exceção à regra em nome do bem do próximo.

Tal como já tinha sido revelado anteriormente, os duques de Sussex estão a fazer voluntariado numa organização em Los Angeles, cidade para onde se mudaram há pouco tempo.

Entretanto, nas redes sociais, já foram reveladas uma série de imagens do casal, devidamente protegido com máscaras e luvas, enquanto percorre as casas para entregar comida a quem mais precisa.

A associação Project Angel Food auxilia, sobretudo, pessoas com doenças crónicas.

Veja as imagens de seguida:

