O príncipe Harry terminou as suas funções como membro sénior da realeza britânica, mas não deixou para trás algumas instituições que apoiava quando ainda vivia no Reino Unido. Como tal, surpreendeu uma das quais, a WellChild, que ajuda crianças e jovens com necessidades especiais.

Como foi destacado na imprensa internacional, o duque de Sussex, atualmente a viver nos Estados Unidos, animou o dia de duas destas crianças com uma videochamada.

O momento aconteceu no fim de semana passado e contou ainda com a 'presença' do diretor da instituição, Colin Dyer, e de uma enfermeira.

Um gesto solidário durante a pandemia da Covid-19 que antecedeu um outro que ganhou destaque. Esta semana, Harry e a mulher, Meghan Markle, distribuiriam refeições como voluntários em Los Angeles.

