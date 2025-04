São muitas as críticas de que o príncipe Harry e Meghan Markle são alvo, contudo, há também que saia em defesa do casal. Foi o caso do renomado chef José Andrés.

"São amigos", afirmou em declarações ao Page Six durante um evento em Nova Iorque. "Só posso falar das coisas boas que fazem", realçou.

Para o chef, Harry e Meghan são um "casal maravilhoso", tendo em conta que em vez de se dedicarem a causas solidárias poderiam, na sua perspetiva, "estar fechados numa cave e não fazer nada".

Um dos exemplos que o entrevistado deu foram os incêndios de Los Angeles.

"Quando estavam em Los Angeles durante os incêndios, estavam lá mesmo. Quando as câmaras não estavam a gravar, ouviam as vítimas e faziam com que se sentissem as pessoas mais importantes do mundo", assegura.

Para além de se terem voluntariado para servir refeições aos bombeiros, Meghan trabalhou também para a Altadena Girls, organização que apoia adolescentes afetadas pela tragédia.

Leia Também: O dia de hoje mostrou a diferença na vida de Harry e William. A razão