Harry e Meghan Markle estiveram no Reino Unido nos últimos dias e, além de se terem encontrado em segredo com a rainha Isabel II, também estiveram reunidos com o príncipe Carlos.

O duque e a duquesa de Sussex encontraram-se com o pai de Harry no castelo de Windsor. A reunião terá durado apenas 15 minutos, contando ainda com a presença de Camilla Parker-Bowles - esposa de Carlos.

A ocasião poderá ter servido para o casal apresentar ao avô a neta mais nova. O príncipe Carlos não via o neto Archie, primeiro filho de Harry e Meghan, desde que o casal se mudou para os Estados Unidos da América e não tinha ainda tido oportunidade de conhecer presencialmente a neta, Lilibet Diana, de 10 meses.

Harry e Meghan, recorde-se, fizeram apenas uma passagem rápida por Inglaterra. O casal saiu dos Estados Unidos rumo aos Países Baixos, onde vão assistir aos Jogos Invictus.

