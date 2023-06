O príncipe Harry e Meghan Markle têm estado envolvidos em diversas polémicas, sobretudo devido às revelações que fizeram sobre os bastidores da família real britânica.

Segundo a imprensa internacional, apesar dos duques de Sussex estarem "cansados" das muitas críticas de que foram alvo, sobretudo depois do Spotify ter anunciado o fim da sua parceria com Meghan, eis que o casal está pronto para uma nova fase da sua vida.

"Parece ser um ataque atrás do outro nestes dias, com pessoas a fazer filas para falar mal. Francamente, tanto o Harry como a Meghan estão cansados", notou uma fonte à US Weekly.

Ainda assim, tendo em conta que ambos têm uma série de projetos "entusiasmantes" ao virar da esquina, também eles estão prontos "para voltar mais fortes".

Entre esses projetos estarão as novas colaborações com a Netflix, com quem assinaram um contrato de 46 milhões de euros.

Leia Também: Mudança de estratégia. Harry e Meghan percorrem caminhos separados