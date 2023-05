A perseguição "quase catastrófica" do príncipe Harry e de Meghan Markle em Nova Iorque, esta semana, aconteceu porque o casal não quis pagar um hotel para ficar hospedado na 'Big Apple'.

Quem o garantiu foram fontes policiais do Page Six. A mesma nota que os duques de Sussex queriam ficar instalados no Carlyle - o hotel favorito da princesa Diana - e, por isso, pediram que lhes fosse feito um desconto.

No entanto, os donos do Carlyle recusaram-se a dar o tal desconto, por isso, o casal acabou por ficar na casa de um amigo em Upper East Side.

Ora, quando os paparazzi os seguiram na terça-feira, o casal não queria que se descobrisse onde o amigo em questão morava.

"Eles deviam era ter ficado num hotel para segurança de toda a gente. Em vez disso, foram forretas, pois queriam um lugar de graça para ficar", sublinha.

"O pessoal do Harry e da Meghan ligou para o Carlyle antes da viagem e pediu um quarto com desconto e o hotel disse que não", informa a mesma fonte.

"Se eles tivessem apenas pago e conseguido um hotel em primeiro lugar, essa suposta 'perigosa' perseguição dos paparazzi pela cidade nunca teria acontecido. Eles teriam sido levados de volta para o Carlyle, seriam fotografados a entrar e pronto", completa.

Vale notar que em ocasiões anteriores, Harry e Meghan ficaram hospedados neste hotel, onde os quartos podem custar mais de cinco mil euros por noite.

