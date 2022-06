O príncipe Harry e Meghan Markle estão no Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. O casal participou esta sexta-feira na missa de Ação de Graças, primeiro evento público relacionado com a família real no qual marcaram presença e posaram para as fotos em dois anos. No entanto, terminada a cerimónia, o casal optou por 'fugir' ao compromisso que se seguia.

De acordo com a imprensa internacional, Harry e Meghan não quiseram juntar-se a um evento no Guildhall, de Londres, organizado após a missa e na qual todos os membros da realeza se reuniram. Sites de jornais e revistas fazem notícia afirmando que o casal faltou ao encontro para "evitar conviver com a família".

Os duques de Sussex saíram à pressa e voltaram para o local onde estão instalados, a Frogmore Cottage, perto de onde a rainha está a descansar no Castelo de Windsor.

"O Harry e a Meghan ficaram felizes em passar pela Clarence House para ver o príncipe Carlos a caminho da Catedral de São Paulo. Mas depois eles estavam menos dispostos a passar tempo a conversar com a família na receção [que se seguia], onde ficariam lado a lado com William e Kate", revelou uma fonte em declarações ao jornal The Sun.

