Harry e Meghan Markle estiveram de visita oficial à Colômbia na passada semana, a qual durou quatro dias, período em que conheceram vários projetos com impacto na comunidade. Um deles, conforme realçado no seu website oficial, foi a Unidad Recreativa El Vallado, frequentada pelos jovens da cidade de Cali.

Na chegada ao local, os duques de Sussex foram recebidos pelos alunos com performances de hip hop e salsa. O casal não resistiu e decidiu dar um pezinho de dança, momento que ficou registado para a posteridade.

Uma outra fotografia mostra Harry e Meghan, visivelmente felizes, não resistindo em dar um beijo.



© Sussex.com

Dirigindo-se ao grupo, Harry afirmou: "Espero que percebam o quanto as vossas ações impactam as pessoas e as crianças nas vossas comunidades. O caminho que escolheram inspirará e levará à mudança de centenas, mesmo milhares, de jovens", destacou.

