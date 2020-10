O príncipe Harry e Meghan Markle falaram do "racismo estrutural" que existe em Inglaterra numa recente entrevista que deram ao Evening Standard, diretamente da sua casa na Califórnia, em Santa Barbara.

O príncipe deu conta que "acordou" em relação às questões raciais depois de ter casado com Meghan. Assim, na sua visão, Londres não reconhece a sua diversidade da forma como deveria reconhecer, apesar de se assumir como um bastão do multiculturalismo.

"Enquanto o racismo estrutural existir, haverá gerações de jovens negros que não começam as suas vidas com as mesmas oportunidades que os seus pares brancos. Enquanto isso continuar, o seu potencial nunca será revelado", afirmaram os duques de Sussex.

Harry defendeu que esta é uma questão na qual se pode desenvolver uma aprendizagem que levará a uma perspetiva diferente.

"Quando vais a uma loja com o teu filho e só vês bonecos brancos, tu pensas: 'Isto é estranho, não há bonecos negros aqui?'. E uso isto apenas como um exemplo de como as pessoas brancas não têm noção do que é ser alguém com uma cor de pele diferente. Estar numa situação em que sabemos que o mundo foi criado por pessoas brancas para pessoas brancas", nota.

"Não se trata de apontar o dedo ou de envergonhar. Serei a primeira pessoa a dizer, uma vez mais, isto é sobre informação. Sobre como poderemos fazer melhor", completou.

