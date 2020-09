Meghan Markle e o príncipe Harry marcaram presença no ABC's TIME 100 há alguns dias de forma a encorajar a todos os espectadores a votarem nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Ora, segundo o The Times, esta atitude dos duques de Sussex foi encarada como uma "violação" do acordo que fizeram com a casa real britânica, na sequência do seu afastamento em março.

"A família [real] levou as mãos à cabeça, a pensar: onde é que isto vai parar e isto obedece ao acordo segundo os valores da rainha?", informou uma fonte. "O sentimento é de que houve uma violação do acordo", esclarece.

Importa notar que uma das regras ligadas à realeza britânica exige que os seus membros se mantenham neutros a nível político. Precisamente por causa disso, Harry nunca teve a oportunidade de votar.

