Os reis Carlos III e Camilla celebraram ontem, dia 9 de abril, 19 anos de casados, o que levou a imprensa internacional a recordar declarações feitas pelo príncipe Harry a propósito da boda.

O duque de Sussex confessou numa entrevista que deu a Anderson Cooper, em janeiro de 2023, a propósito do lançamento do livro de memórias 'Na Sombra', que considerou desnecessário o casamento do pai com Camilla, o que referiu ter sido a mesma opinião do irmão, o príncipe William.

"Não achávamos que [casar] fosse necessário. [...] Pensámos que isso causaria mais mal do que bem e que se ele estava agora com a pessoa de que gostava, então isso deveria ser o suficiente", confessou Harry, citado pela Hello!.

"Porquê ir tão longe quando isso não era necessário? Mas queríamos que ele fosse feliz e vimos como ele era feliz com ela. Então, na época, reagimos com um 'ok'", acrescentou também o príncipe.

Vale lembrar que estas afirmações surgem na sequência daquilo que Harry já havia escrito no seu livro de memórias, altura em que voltou a afirmar que era contra o casamento com Camilla. "O Willy e eu prometemos ao pai que aceitaríamos a Camilla na família. A única coisa que pedimos em troca foi que ele não se casasse com ela. 'Não precisas de te casar novamente', implorámos-lhe. Um casamento causaria polémica, incitaria a imprensa e faria com que o mundo inteiro falasse da mamã, que comparasse a mamã e a Camilla, e ninguém queria isso. Muito menos a Camilla", justificou.

Carlos acabou por ignorar este pedido dos filhos e o casamento aconteceu mesmo em 2005, numa cerimónia civil que decorreu em Windsor e que foi seguida de um serviço religioso na Capela de São Jorge.

