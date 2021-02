O duque de Sussex aceitou o pedido de desculpas e "danos substanciais" do The Mail On Sunday e do MailOnline pelas notícias falas publicadas pelas duas publicações.

Harry processou a Associated Newspapers por difamação, em causa estavam dois artigos "quase idênticos", publicados em outubro, que incluíam uma manchete que acusava Harry "de virar as costas aos Royal Marines - Fuzileiros Navais".

"As histórias infundadas, falsas e difamatórias publicadas no Mail on Sunday e no site MailOnline constituíram não apenas um ataque pessoal ao caráter do duque mas também questionaram erroneamente o seu serviço a este país", aponta Jenny Afia, representante do príncipe.

