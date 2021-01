Ao contrário do que tinha sido noticiado anteriormente, é muito improvável que Meghan Markle acompanhe o príncipe Harry quando este regressar ao Reino Unido no próximo verão, como está previsto.

Esta será a primeira vez que o duque de Sussex verá a família desde que decidiu deixar de fazer parte do núcleo senior da realeza britânica em 2019, tendo se mudado na altura para o Canadá e, posteriormente, Estados Unidos.

Fontes próximas adiantaram ao jornal Daily Mail que a decisão ainda não está fechada e que a mesma também dependerá da evolução da pandemia até lá, mas nada está garantido.

Os motivos desta decisão devem-se a uma questão conveniência, uma vez que assim Meghan poderá ficar em Los Angeles a tomar conta do filho, o pequeno Archie. "É uma decisão pessoal e prática do casal, mas que certamente ajudará os oficiais a lidar com uma situação bastante delicada", revela-se.

Note-se que a visita do casal era esperada em junho a propósito do 100.º aniversário do príncipe Filipe e do Trooping The Colour, a celebração oficial do 95.º aniversário da rainha Isabel II. Para além disso, Harry ainda deverá marcar presença da inauguração de uma estátua em homenagem à falecida mãe, a princesa Diana.

Leia Também: Rainha Isabel II tem um neto preferido... e não é William ou Harry