Hailey Bieber é uma assumida amante de animais e são vários os que tem à sua guarda. Com isto, de vez enquando é brindada com os chamados 'ossos do ofício' de cuidar dos companheiros de quatro patas.

Esta segunda-feira, por exemplo, foi arranhada pelos seus gatos e decidiu partilhar as marcas nas redes sociais.

"Os gatos são um bocadinho c****** às vezes", escreveu na legenda da imagem.

Veja abaixo.

© Instagram - haileybieber

