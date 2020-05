Ao longo das últimas semanas, Hailey e Justin Bieber têm vindo a revelar pormenores acerca do seu relacionamento através da série 'The Biebers on Facebook Watch'. Ora, uma das últimas memórias lembradas pela modelo foi quando os dois deram o seu primeiro beijo, num encontro secreto que aconteceu em Nova Iorque.

"A primeira vez que nos beijamos, estávamos em Nova Iorque e tínhamos ido jantar. Telefonei aos meus pais a perguntar se podia ir e eles disseram que não. Eles disseram que estava fora de questão, que não ia sair sozinha com o Justin Bieber", recorda Hailey.

Foi com a ajuda da irmã mais velha, Alaia Balwin, que Hailey lá recebeu a autorização. "A minha irmã protegeu-me dizendo, 'ela vai dormir lá em casa, está tudo bem'... ela protegeu-me, fui jantar e não fui apanhada", nota.

"Quando estávamos a voltar para ir ver um filme beijamo-nos", conta.

O resto da história, já toda a gente sabe...

