Não é novidade nenhuma para ninguém que são muitas as celebridades que optam por recorrer às maravilhas das cirurgias plásticas para melhorar determinados aspetos do seu visual. No entanto, tal não se aplica a Hailey Baldwin, como a própria fez questão de esclarecer.

Depois de um utilizador do Instagram a ter acusado de ter alterado o seu rosto, a mulher de Justin Bieber respondeu à letra.

"Para de usar fotografias que estão editadas por profissionais em maquilhagem. A fotografia da direita [ver na publicação de seguida], não é aquilo que parece... nunca fiz nada à minha cara, por isso, se vais andar aqui e comparar-me quando eu tinha 13 anos e quanto tinha 23, pelo menos, usa uma fotografia mais natural que não tenha sido tão editada", notou.

Hailey não foi a única a lidar com o assunto. Também Gigi Hadid, uma das suas grandes amigas, falou recentemente sobre rumores que surgiram a seu respeito, precisamente em relação a intervenções estéticas.

