Justin Bieber tem deixado os seguidores, no mínimo, confusos com as suas partilhas.

Seja no feed, seja nas histórias, o artista publica, muitas vezes, imagens ou textos que dão a entender que possa estar a atravessar um período mais complicado na sua vida.

Além disso, já surgiram rumores de que o seu casamento estivesse 'por um fio'. Mas tanto o cantor como Hailey Bieber têm contrariado essas versões ao publicarem fotografias juntos ou com o filho.

Esta quinta-feira, 27 de março, Justin partilhou um carrossel de fotografias da mulher, que podem ser consideradas um pouco inesperadas, ainda que divertidas.

Ora veja.

Justin Bieber e Hailey, recorde-se, estão casados desde setembro de 2018 e têm um filho em comum, o pequeno Jack Blues, que nasceu em agosto do ano passado.

