Justin e Hailey Bieber estão casados há quase dois anos, mas a primeira vez que deram o nó 'legalmente', toda a gente se questionou acerca do motivo pelo qual não quiseram fazer logo uma festa de celebração.

Por muito tempo pensou-se que ambos queriam planear uma cerimónia religiosa perfeita, contudo, o motivo prendeu-se com a saúde mais frágil do cantor, entretanto diagnosticado com a doença de Lyme.

"Quando nos casamos ainda estávamos a tentar perceber como iria ser a nossa vida em conjunto. Achei que colocar um casamento no meio de tudo iria ser realmente stressante", disse Hailey em entrevista à revista Elle.

"Foi muito difícil porque as pessoas de fora estavam a ser más e a fazer julgamentos, dizendo que parecia que ele estava nas drogas, o quão pouco saudável aparentava estar, quando na verdade não tinha saúde e nós não sabíamos porquê", acrescentou.

"Foram meses em que eu como esposa estava a tentar ajudá-lo a perceber o que estava de errado. Agora está tudo bem", completou.

