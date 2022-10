As amigas Hailey Bieber e Kendall Jenner não passaram despercebidas no aniversário de Doja Cat, que completou 27 anos na passada sexta-feira, 21 de outubro.

A mulher de Justin Bieber, de 25 anos, escolheu para a ocasião um look ousado, composto por uma camisa vintage da Victoria's Secret, meias transparentes até à coxa e detalhes em renda, uma capa e uns sapatos de salto alto.

Por sua vez, Kendall, de 26 anos, combinou um body com umas collants transparentes.

De acordo com o Page Six, as modelos não foram as únicas vestidas com lingerie preta. Justine Skye ou Normani também escolheram estilos semelhantes.