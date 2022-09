Estreou este domingo, 11 de setembro, a nova edição do 'Big Brother'. O formato traz novidades, juntando anónimos e famosos e apresentando um jogo em duplas (pelo menos para já).

Mas não estas as únicas novidades no formato, que pela primeira vez terá duas vozes do 'Big Brother' ao comando.

Sim, percebeu bem. Além da habitual voz do reality show, há anos conhecida pelo público, agora há também um voz feminina a fazer companhia ao 'Big'.

Trata-se na verdade de um regresso. Ana Isabel Arroja, que chegou a dar voz a uma edição da 'Casa dos Segredos', está de volta ao reality show.

Nesta nova edição, vão existir duas vozes do 'Big Brother' - que tal como os concorrentes, passa a 'jogar' em dupla.

Leia Também: Os detalhes do look usado por Cristina Ferreira na estreia do Big Brother