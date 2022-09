Cristina Ferreira voltou a brilhar na estreia da mais recente edição do programa 'Big Brother'. A comunicadora surgiu em antena no domingo, 11 de setembro, com um look que arrancou aos seus seguidores os mais rasgados elogios.

Desta vez, Cristina não apostou no branco. O cor de rosa foi o eleito, num vestido da luxuosa marca Stella McCartney.

A peça, um vestido comprido e acetinado de apenas uma alça - ao estilo deusa grega -, foi combinada com sapatos Steve Madden e joias TASHI Jewels.

Veja o look completo na galeria.

